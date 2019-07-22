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Лобовое столкновение в Тернопольской области: в больнице целая семья

22 июля, 18:20

На автодороге не разминулись Mercedes Sprinter и Mitsubishi

Фото: Нацполиция

В Почаеве Тернопольской области сегодня, 22 июля, около 15:00 лоб в лоб столкнулись два автомобиля. На автодороге не разминулись Mercedes Sprinter и Mitsubishi. Об этом сообщают в полиции.

На место аварии выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель микроавтобуса при обгоне выехал на полосу встречного движения и  там врезался в легковой автомобиль. В Mitsubishi ехала мама со своими малолетними детьми – шести и четырнадцати лет.

В результате удара в больницу с травмами госпитализировали всю семью. У женщины травмы средней тяжести, у детей – легкие телесные повреждения. Водители предварительно трезвые. Продолжается следствие.

Напомним, недавно в  Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с места ДТП, сбила электроопору и врезалась в дерево. В результате удара она погибла. Инцидент произошел утром 13 июля.


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Тег авария, ДТП, Тернополь, пострадавшие

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