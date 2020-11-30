В это время особая атмосфера: во Львове против отмены новогодних празднований

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вводить локдаун на рождественские праздники во Львове нельзя, потому что в городе в это время "особая атмосфера".

Реклама

Об этом он сказал, комментируя количество место для пациентов с коронавирусом в городе и возможность введения локдауна в стране, передает пресс-служба горсовета.

Садовой считает, что локдаун должен учитывать специфику каждого региона.

"Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", — отметил глава Львова.

При этом, по его словам, нужно ежедневно контролировать ситуацию и усиливать масочный режим. Это, считает Садовой, может дать больший эффект, чем локдаун.

В тренде На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ

Реклама

"Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова — надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", — отмечает Садовый.

Сейчас во Львове ситуация с занятостью коек в больницах стабильна, а показатель держится на уровне 49%.

Напомним, ранее Садовой объяснил, почему Львов игнорирует ограничения карантина выходного дня.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама