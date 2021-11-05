LOL дня. Львовский депутат рисовал портрет Путина во время заседания (видео)

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале.
Видео инцидента опубликовал "24 Канал".
Детали
На телефоне он открыл картинку с портретом Путина, а сверху положил листок. Там он срисовывал контуры лица. Потом рисунок Юрий Грынив дорисовал самостоятельно.
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