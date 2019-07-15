Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

"Ловушки для воров": стало известно, зачем житель Ровенской области хранил боеприпасы, убившие детей

15 июля, 18:57

Мужчина держал в шкафах четыре взрывных устройства, изготовленных на основе минометных мин

Фото: Нацполиция

В Ровенской области сообщили о подозрении 59-летнему жителю поселка Смыга. В ходе досудебного расследования установлено, что в металлических шкафах, где хранилось имущество, мужчина еще  в 2017 году разместил четыре самодельных взрывных устройства, сделанных  на основе минометных мин времен Второй мировой войны. Сделал так сказать "ловушки для воров" после того, как его обокрали. Об этом сообщают в прокуратуре.

"13 июля к нему пришли 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые являются внуками его сожительницы. Когда они находились в летней кухне, произошел взрыв в одном из сейфов. Сейф был заперт, а ключ от него лежал над ним на полке. Дети самовольно его открыли и подорвались на одной из ловушек, в результате чего погибли на месте. При взрыве владельца хозяйства дома не было", - сказано в сообщении.

При проведении осмотра на территории хозяйства было изъято 1149 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны. Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов. Все было уничтожены путем взрыва в специально отведенном месте. Об этом сообщают в ГСЧС.

Прокуратура области согласовала ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое направлено для рассмотрения в Ровенский городской суд.
В настоящее время в уголовном производстве следователями проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 13 июля около 12:00 работники скорой помощи констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва в поселке Смыга Ровенской области. Взрыв произошел в летней кухне хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, пришли в гости к бабушке и дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Дети открыли металлический сейф и нашли коробку, которая оказалась взрывным устройством.


Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрыв, дети, гибель, ровно

Вы сейчас просматриваете новость " "Ловушки для воров": стало известно, зачем житель Ровенской области хранил боеприпасы, убившие детей". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Исчезнуть на 24 часа": в Украине появилась новая опасная игра для детей

Сегодня, 15:09

Правоохранители призывают родителей незамедлительно обращаться в полицию в случае исчезновения ребенка

В Ровно из-за переполненной свалки разгорелся мусорный скандал

Сегодня, 14:59

Перерабатывающий отходы завод в городе закрыли

В Ровенской области на автомобиль кандидата в депутаты "повесили" гранату

Сегодня, 12:33

Кроме этого, в автомобиле повредили лобовое стекло

В Ровенской области столкнулись четыре автомобиля: фото и видео

Сегодня, 11:49

В аварии получили травмы шесть человек

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Ошибки в прихожей, которые нельзя пропускать

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

Старый 200-летний дом скрывает ультрамодный интерьер

Невероятная планировка квартиры 22 кв. м. Фото

Как вырастить грецкий орех

Интересное решение для узкого коридора в квартире

Довольно неприхотливые растения для дома

Как жить на маленькой площади, - Архитектор в Нью-Йорке

Архитектор сделал из маленькой "однушки" роскошную квартиру

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Польза и вред зеленого лука

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь