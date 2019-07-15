"Ловушки для воров": стало известно, зачем житель Ровенской области хранил боеприпасы, убившие детей

Мужчина держал в шкафах четыре взрывных устройства, изготовленных на основе минометных мин

Фото: Нацполиция

В Ровенской области сообщили о подозрении 59-летнему жителю поселка Смыга. В ходе досудебного расследования установлено, что в металлических шкафах, где хранилось имущество, мужчина еще в 2017 году разместил четыре самодельных взрывных устройства, сделанных на основе минометных мин времен Второй мировой войны. Сделал так сказать "ловушки для воров" после того, как его обокрали. Об этом сообщают в прокуратуре.

"13 июля к нему пришли 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые являются внуками его сожительницы. Когда они находились в летней кухне, произошел взрыв в одном из сейфов. Сейф был заперт, а ключ от него лежал над ним на полке. Дети самовольно его открыли и подорвались на одной из ловушек, в результате чего погибли на месте. При взрыве владельца хозяйства дома не было", - сказано в сообщении.

При проведении осмотра на территории хозяйства было изъято 1149 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны. Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов. Все было уничтожены путем взрыва в специально отведенном месте. Об этом сообщают в ГСЧС.

Прокуратура области согласовала ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое направлено для рассмотрения в Ровенский городской суд.

В настоящее время в уголовном производстве следователями проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 13 июля около 12:00 работники скорой помощи констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва в поселке Смыга Ровенской области. Взрыв произошел в летней кухне хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, пришли в гости к бабушке и дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Дети открыли металлический сейф и нашли коробку, которая оказалась взрывным устройством.

​



​

Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Ловушки для воров": стало известно, зачем житель Ровенской области хранил боеприпасы, убившие детей". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"