Луценко: "Клондайк евроблях на Волыни нужно прекратить"

Сегодня, 21 августа, в Луцке Генпрокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Волынской области нового руководителя – Виктора Швыдкого, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Волыни, собщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Представляя нового прокурора Волынской области, генпрокурор отметил, что главными задачами в работе органов прокуратуры на сегодня является борьба с криминальной коррупцией, обеспечение стабильности в противодействии рейдерству и проверки использования бюджетных средств, прежде всего выделенных на строительство дорог.

Приоритетом работы прокуратуры области является и противодействие контрабанде, ведь Волынь – пограничная область и прекращение незаконных схем на таможне – важнейший вопрос, отметил генпрокурор.

"Таможня продолжает находиться под риском постоянных злоупотреблений, а на Волыни процветают автоклондайки по ввозу так называемых "евроблях", прекратить которые – задача "номер раз", – подчеркнул Луценко.

По его словам, новый руководитель областной прокуратуры должен сделать все, чтобы удержать в области контролируемую ситуацию с добычей янтаря и прекращением незаконной вырубки лесов, а также, учитывая приближение выборов – сделать все, чтобы правоохранительные органы оставались вне политики.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающихся регистрации автомобилей на еврономерах. Один из них предусматривает изменения в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), второй – запрет на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5, и усиление контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Ранее Южанина озвучила цифры растаможки и заявила, что новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.