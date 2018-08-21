Луценко: "Клондайк евроблях на Волыни нужно прекратить"

Сегодня, 18:09

Генпрокурор представил нового руководителя областной прокуратуры

Фото: Facebook Ларисы Сарган
Фото: Facebook Ларисы Сарган

Сегодня, 21 августа, в Луцке Генпрокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Волынской области нового руководителя – Виктора Швыдкого, который до этого занимал должность первого заместителя прокурора Волыни, собщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Представляя нового прокурора Волынской области, генпрокурор отметил, что главными задачами в работе органов прокуратуры на сегодня является борьба с криминальной коррупцией, обеспечение стабильности в противодействии рейдерству и проверки использования бюджетных средств, прежде всего выделенных на строительство дорог.

Приоритетом работы прокуратуры области является и противодействие контрабанде, ведь Волынь – пограничная область и прекращение незаконных схем на таможне – важнейший вопрос, отметил генпрокурор.

"Таможня продолжает находиться под риском постоянных злоупотреблений, а на Волыни процветают автоклондайки по ввозу так называемых "евроблях", прекратить которые – задача "номер раз", – подчеркнул Луценко.

По его словам, новый руководитель областной прокуратуры должен сделать все, чтобы удержать в области контролируемую ситуацию с добычей янтаря и прекращением незаконной вырубки лесов, а также, учитывая приближение выборов – сделать все, чтобы правоохранительные органы оставались вне политики.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающихся регистрации автомобилей на еврономерах. Один из них предусматривает изменения в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), второй – запрет на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5, и усиление контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Ранее Южанина озвучила цифры растаможки и заявила, что новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.

"Ставки будут снижены. Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет  427 евро, в возрасте до пяти лет —  2629 евро, свыше пяти лет —  3906 евро. По моей шкале, за новый автомобиль с таким объемом двигателя нужно будет заплатить  150 евро, до пяти лет ("Евро-5") —  300 евро, 2005–2009 годы выпуска ("Евро-4") —  750 евро, 2000–2004 годы ("Евро-3") — 1500 евро", – объяснила Южанина.
Луценко, Волынь, генпрокурор, сарган, волынская область, еврономера, евробляхи

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Источник:

"Сегодня"

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