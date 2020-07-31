Луцк не будет останавливать транспорт из-за карантинной "красной" зоны – советник мэра

В мэрии утверждают, что по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось

В Луцке не будут принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с тем, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС отнесли Луцк с 3 августа к "красному" уровню эпидемической опасности.

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Об этом советник главы города Луцка Игорь Полищук написал в Facebook.

"Истинные мотивы такого решения не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось", – заявил чиновник.

Напомним, что "красный" уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, заведения общественного питания, гостиницы.

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"Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", – подчеркнул советник.

По его словам, "если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения".

Ранее сообщалось, что список "красных" зон снова увеличился и стало известно, в каких областях нельзя смягчать карантин.

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