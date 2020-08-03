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Луцк попал в "красную" зону случайно – председатель ОГА (видео)

3 августа, 19:57

Руслан Ровик Руслан Ровик

Глава областной власти уверен, что к концу недели ситуация исправиться

Луцк попал в "красную" карантинную зону случайно, однако в городе обязаны выполнять решение государственной комиссии об усилении карантина.

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Об этом шла речь на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщили на официальной странице областной государственной администрации в Facebook.

"К пятнице все исправится. Это случайная ошибка статистов. У нас нет такой катастрофической ситуации, чтобы вводить красную зону", - заявил председатель ОГА Юрий Погуляйко.

По данным главного санитарного врача области Наталии Янко, новых заболевших в Ровно и Львове больше, чем в Луцке, при этом центр Волынской области попал в "красную" зону, поскольку 68% всех больных региона выявили именно в областном центре.

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"Это абсурдный показатель и погрешность методики", - заявила глава областного совета Ирина Вахович.

При этом глава ОГА отметил, что Луцк обязан выполнять решение государственной комиссии до тех пор, пока его не пересмотрят.

Отметим, ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной, "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Луцк волынская область Юрий Погуляйко адаптивный карантин

Источник: Сегодня

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