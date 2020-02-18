Луцк в огне: город охватил масштабный пожар на лугу

Очевидцы рассказали, что неизвестные подожгли сухую траву на лугу

Видео: Волинські новини

В ночь на 18 февраля в Луцке на улице Чернышевскогоогонь охватил луг на берегу реки Стыр.

Сначала о масштабном пожаре в социальных сетях сообщили обеспокоенные жители.

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Очевидцы заявили, что неизвестные подожгли сухую траву на лугу.

Пламя разносилось быстро, а огонь был виден почти со всех уголков города – Центра, Конякина, Ковельской, Дубновской . Даже далеко от эпицентра пожара в воздухе витал запах гари.

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По словам представителя УГСНС в Волынской области Владимира Нестерова в Facebook, для ликвидации пожара камыша и сухой травы в Луцке на лугу в районе улицы Чернышевского задействованы отделения Государственной пожарно-спасательной части №2 и №25 Управления ГСНС в Волынской области. Работают более 10 спасателей, задействованы 2 единицы техники. Площадь пожара устанавливается, ориентировочно больше гектара.

"В случае необходимости будут привлечены дополнительные силы и средства службы 101. Тушение пожара осложняет болотистая местность", – говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/profile/Николай Гусар

Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

Напомним, что ранее в Луцке горел военный госпиталь.

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