Луцк вслед за Тернополем отказался вводить жесткий карантин

В Украине, после вступления в силу новых правил адаптивного карантина, Луцк попал в "красную зону". Однако местные власти приняли решении не вводить жесткий карантин в регионе. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания городского совета, сообщают "Волынские новости".

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Так, заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Анатолий Свирский заявил, что необходимости вводить дополнительные меры нет.

Отмечается, что на заседании предложили, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные меры, что и раньше. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт.

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Также в горсовете обратились к полиции с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

Ранее мы сообщали, что власти Тернополя выступили против отнесения города к "красной зоне". По словам мэра, жителей города никто не заставит жить в одной зоне.

Видео: Сергей Надал, Facedook

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