"Луцкий террорист" едва не застрелил замглавы Нацполиции: появились новые подробности и видео

Во время спецоперации по освобождению заложников в центре Луцка мог серьезно пострадать первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль. Максим Кривош открыл огонь из окна автобуса, и пуля чуть не задела голову полицейского.

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Видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Видео: Антон Геращенко, Facebook

"То, что сегодня все закончилось без жертв – это счастье, удача и результат эффективных переговоров. Пуля прошла в нескольких десятках сантиметров от головы первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля", – написал он.

Напомним, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский по телефону уговорил захватчика освободить заложников, выполнив его требования, Максим Кривош практически сам сдался полиции. После этого начался штурм. Все 13 заложников были освобождены без единого выстрела. Раненых среди них нет.

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Также силовики показали арсенал оружия, который изъяли у "луцкого террориста". Теперь местный суд изберет Максиму Кривошу меру пресечения.

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Также смотрите полное видео задержания "луцкого террориста":

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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