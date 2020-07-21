Луцкий террорист разрешил пронести заложникам воду (фото, видео)

В Луцке родные и знакомые мужчины, который захватил автобус с людьми, пытаются уговорить его сложить оружие. Террорист пока не идет навстречу. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

Реклама

"На этот момент могу сказать, что установлена его жена и мы связались с ней, его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу. Каких-либо новых условий он не выдвигал", – сказал Антон Геращенко.

Кроме того, захватчик позволил полицейским передать воду в салон автобуса. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Первые результаты переговоров. Максим Кривош позволил полиции передать упаковки воды", – написал он.

Реклама

Отмечается, что воду передал первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

В тренде Среди заложников луцкого террориста – беременная женщина и ребенок

Видео: t.me/mvs_ukraine

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Также ранее мы сообщали, что среди заложников луцкого террориста – беременная женщина и ребенок.

Как луцкий террорист пытался сбить полицейский дрон – смотрите видео:

(Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика)

Видео: Инсайдер UA

Реклама

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама