"Луцкого террориста" задержали (фото, видео)

Во вторник вечером, 21 июля, в Луцке правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.

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"Луцк. Все целы!" – написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

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Заместитель главы МВД Антон Геращенко также подтвердил освобождение людей.

"Заложников освободили", - написал он на своей страничке в Facebook.

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Напомним, утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками, при себе он имел взрывчатку и оружие. В связи с происшествием в городе ввели оперативный план "Заложник", а центр Луцка перекрыли для обеспечения безопасности граждан.

Злоумышленник требовал чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouТube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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