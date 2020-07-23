"Луцкому террористу" избрали меру пресечения: что решил суд

Максиму Кривошу, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, избрали меру пресечения. Мужчину взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога (до 18 сентября 2020).

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Напомним, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Владимиру Зеленскому и другим чиновникам.

В процессе переговоров мужчина бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат АКС-74У, револьвер, гранаты наступательного действия РГД-5.

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По данному факту полиция и Служба безопасности Украины открыли четыре уголовных производства. Сведения в ЕРДР внесли по таким статьям: ч. 2 ст.147 (Захват заложников); ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами); ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего); ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что Максим Кривош уже находился под наблюдением правоохранителей. Кроме того, задержанный в Харькове вероятный сообщник "луцкого террориста" был волонтером и мог привезти оружие из АТО.

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