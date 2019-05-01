Львов готовится к Празднику музыки

Впервые этот праздник состоялся в Париже в 1982 году, и почти за 40 лет охватил120 стран и 800 городов

Фото: dyvys.info

Во Львове седьмой год подряд проводится Праздник музыки. В тот день, 21 июня с утра до вечера улочки, дворики, площади, кафе наполнятся музыкой всех жанров.

"Праздник музыки – это мировое музыкальное событие, которое ежегодно проходит в разных уголках мира. Впервые этот праздник состоялся в Париже в 1982 году, и почти за 40 лет охватил 120 стран и 800 городов. Париж, Берлин, Сидней, Токио и еще 8 сотен городов по всему миру один день в заполняются музыкой", – сообщают в ЛГС.

Все выступления будут бесплатными для зрителей и неприбыльными для организаторов. Основные идея праздника – "Свободная музыка в свободных городах". Музыка будет звучать даже с балконов домов и окон государственных учреждений, в двориках, на вокзалах, в клубах, библиотеках, офисах, на лавочках. Город "окунется" в джаз и блюз, рок и фолк, электронную и академическую музыку, хоровое и сольное пение, хип-хоп и песенную поэзию.

Сейчас организаторы собирают заявки групп и исполнителей, а программа мероприятия формируется самими же посетителями и музыкантами.

За эти годы к Празднику музыки во Львове присоединялись много современных исполнителей, а также хоры "Черемош", "Дрымба", Gaudeamus, музыкальные школы, студенты Львовской музыкальной академии, артисты Львовской областной филармонии, а также гости из Польши, Чехии, Германии и Чили.

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