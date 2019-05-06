Львов на месяц остался без горячей воды

В городе проводят гидравлические испытания

Фото: Укринформ

Жителей Львова, несмотря на жуткое похолодание и дожди, почти на месяц оставили без горячей воды. Как оказалось, с 6 мая в городе начали проводить ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей.

"Гидравлические испытания ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго" планирует провести в течение двух недель, а ЛГКП "Львовтеплоэнерго" будет проводить гидравлику более трех недель. На время проведения гидравлических испытаний и ликвидации выявленных повреждений на трубопроводах будет приостановлена ​​подача горячей воды", – сообщают в мэрии Львова.

Подачу горячей воды потребителям Сиховского, Франковского, Лычаковского районов будет восстановлено с 31 мая 2019р. (764 ж / б) потребителям Шевченковского района – с 31 мая 2019р. Жители Железнодорожного района получат горячую воду с 20-23 мая 2019р.

Добавим, что во Львове в последние дни сильно похолодало. В городе дождь, ветер северный 2-6 м / с, температура воздуха от +4 до + 8 ° С; в ближайшие дни ожидается температура воздуха ночью 3 – 8 °, днем 7 – 12 ° тепла.

Напомним, не так давно сообщалось, что во Львовской области в 30-тысячном городеотключили горячую воду. Нет ее даже в школах и садах. И будут ли у горожан зимой теплые батареи, тоже остается под вопросом.

Ранее мы писали, о том, что что реально скрывается за вывеской "Львов – туристическая столица".

Также сообщалось,, что делать, если из крана вместо горячей воды течет холодная .

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