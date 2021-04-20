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Львов первый в Украине продал мусор: за сколько отдали (фото, видео)

20 апреля, 15:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Город впервые выставил на продажу мусор – на что потратят приобретенные деньги – подробности

Львов стал первым городом в Украине, который продал свой мусор. 50 тонн компоста, который изготовили на единственной в стране станции переработки органики продали за 15 450 гривен с онлайн-аукциона на Prozorro.

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Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Лабойко, согласились два участника. Стартовая цена была 15 тысяч гривен. Это первая продажа, до этого компост просто раздавали.

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"
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Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Сама станция компостирования работает почти 1,5 года. Органику сдают учреждения питания (они платят за прием), также по городу стоят специальные контейнеры, но местные жители не платят за вывоз. Напротив экономят, потому что цена считается от количества выброшенного мусора в общую помойку.

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Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

Фото: Оксана Лабойко, "Сегодня"

За приобретенные деньги обещали приобрести кислород для одной из больниц города.

Видео: Оксана Лабойко,"Сегодня"
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Ранее мы сообщали, что в Киевской области обнаружили огромную свалку.

Также напомним, львовский мусор добрался до Житомирской области.

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