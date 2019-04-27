Львов приглашает жителей и гостей на "Поливальный понедельник"

В центре города обустроят специальные резервуары, которые будут подавать воду

Фото: ЛГС

Львов поддерживает Пасхальные традиции и приглашает жителей и гостей города 29 апреля на веселые праздничные обливания.

"Поливальный понедельник" состоится на площади Рынок перед входом в городскую Ратушу с 12.00 до 16.00. Там обустроят специальные резервуары, которые будут подавать воду. Полив в другие часы и в других местах центральной части города – не разрешен. Электротранспорт на площади Рынок в это время не будет курсировать", – сообщают в ЛГС.

Добавим, что уже пятый год подряд, на второй день праздника Пасхи на площади Рынокорганизовывают это мероприятие, предоставляя ему культурные формы. Ведь поливать водой разрешено только во временных рамках, и в одном месте. В то же время, организаторы призывают всех в этот день не забывать о культуре поведения, правилах безопасности и уважении к другим.

Как и в прошлом году, специальные резервуары, которые будут подавать воду, устанавливает "Львовводоканал".

Ранее мы писали, что в Виннице в центре города установили огромное дерево, которое украсили деревянными писанками и крашанками. Каждая из них весит один килограмм.

Также накануне Пасхи на центральной площади Ужгорода развернули праздничный городок. Тут можно полюбоваться гуцульскими домиками, сельскими пейзажами и оригинальными деревьями – полсотни тематических композиций привез каждый район Закарпатья.

Кроме этого, мы рассказывали, куда поехать на Пасху в апреле 2019.

Также сообщалось, где во Львове поесть вкусно и недорого.

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