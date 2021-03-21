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Львов взывает о помощи из-за COVID-19: критически не хватает врачей

21 марта, 00:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Садовый обещает медикам достойную оплату

В больницах Львова из-за увеличения количества пациентов с COVID-19 в последнее время не хватает врачей и других медицинских работников и город просит о помощи медиков из других регионов Украины.

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Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Facebook.

По его словам, во Львове стараются увеличить количество коек для больных коронавирусом, но для них не хватает медперсонала.

"Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Сегодня мы все должны работать как единый механизм. Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем кроватям", – написал Садовой.

Городские власти хотят сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению львовян. Всех, кто имеет медицинское образование призывают звонить на горячую линию – 1580 или заполнить онлайн-форму. Врачам обещают "достойную финансовую компенсацию".

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Напомним, львовские власти в связи с ростом в городе числа госпитализированных с COVID-19 приняли решение развернуть пять дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом.

Мы также сообщали, что во Львове с 19 марта вступил в силу жесткий карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Львов больницы медики врачи коронавирус Андрей Садовой
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