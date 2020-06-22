Українська
$ 26,72
30
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Львовская область бьет антирекорды по коронавирусу: 200 зараженных за сутки

22 июня, 09:18

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

С начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 114 человек

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает захватывать Львовскую область. В регионе установили новый антирекорд по числу зараженных за сутки – 21 июня COVID-19 диагностировали у 200 жителей области.

Реклама

Как рассказала заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, с начала эпидемии во Львове и области обнаружили 3980 инфицированных коронавирусом. 674 из этих зараженных удалось вылечить. А для 114 жителей области болезнь закончилась летально.

По ее словам, за минувшие сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-тестов. Сейчас во Львовский областной инфекционной больнице находятся 205 человек. Семерых из них врачи спасают в реанимации, а к аппарату ИВЛ подключен один человек.

В тренде
Как Россия перебрасывает технику на Донбасс: появились уникальные снимки

Отметим, что с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 37 241 человек. Только за прошлые сутки, 21 июня, в стране зафиксировали 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Также мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов Украина болезни инфекция Львовская область коронавирус антирекорд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
В Черновцах смягчили карантин: что разрешили
В Черновцах смягчили карантин: что разрешилиЗапад
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
На Буковине выпал огромный град: появились яркие фото и видео
На Буковине выпал огромный град: появились яркие фото и видеоЗапад
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
"Очень изменился": врач из Львова рассказал о новой особенности коронавирусаЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять