Львовская область бьет антирекорды по коронавирусу: 200 зараженных за сутки

С начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 114 человек

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает захватывать Львовскую область. В регионе установили новый антирекорд по числу зараженных за сутки – 21 июня COVID-19 диагностировали у 200 жителей области.

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Как рассказала заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, с начала эпидемии во Львове и области обнаружили 3980 инфицированных коронавирусом. 674 из этих зараженных удалось вылечить. А для 114 жителей области болезнь закончилась летально.

По ее словам, за минувшие сутки лабораторные центры провели 736 ПЦР-тестов. Сейчас во Львовский областной инфекционной больнице находятся 205 человек. Семерых из них врачи спасают в реанимации, а к аппарату ИВЛ подключен один человек.

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Отметим, что с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболел 37 241 человек. Только за прошлые сутки, 21 июня, в стране зафиксировали 681 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Также мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

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