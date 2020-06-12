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Львовская область бьет антирекорды по коронавирусу: более сотни новых случаев

12 июня, 10:45

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Ситуация с COVID-19 в регионе приближается к критической

Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты во Львовской области – только за минувшие сутки, 11 июня, в регионе обнаружили 112 новых зараженных. Об этом рассказала заместитель городского головы, руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

По ее словам, 11 июня во львовских лабораториях провели 532 ПЦР-исследования. Положительный результат показал 21% от общего количества тестов. Таким образом, по этому показатель ситуация в области приближается к критической. Ведь в местном горсовете таким признали показатель в 23%.

Примечательно, что среди "новых" больных – 60 жителей Львова. Кроме того, с начала эпидемии инфекция уже унесла жизни 92 людей. За минувшие сутки жертвами COVID-19 в регионе стали:

  • Женщина 1951 года рождения. 1 июня "скорая" доставила ее ​​в "Центр легочного здоровья", в реанимацию. Через два дня женщину перевели на аппарат ИВЛ. Спасти жизнь пациентки не удалось – она скончалась 11 июня. Положительный ПЦР-тест получили 2 июня.
  • 68-летняя женщина. В больницу с тяжелым течением двусторонней внебольничной пневмонии она попала 31 мая. 2 июня у нее подтвердили инфекцию, а 11 июня – женщина скончалась.

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Напомним, 10 июня во Львовской области подтвердили 125 новых случаев заражения. Этот антирекорд прокомментировал мэр Львова Андрей Садовый.

Как в Украине проходит тестирование на антитела к коронавирусу – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов эпидемия инфекция заражение Львовская область коронавирус

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