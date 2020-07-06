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Львовская область ослабляет карантин: откроют гостиницы, заведения общественного питания и спортзалы

6 июля, 21:27

Елена Вус Елена Вус

В рамках следующего этапа могут быть открыты детские садики

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ослабить карантин во Львовской области, которая была среди лидеров по количеству заражений коронавирусом COVID-19, уже с 7 июля.

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Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

Таким образом, уже завтра во Львовской области смогут возобновить работу гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры. Также разрешат проводить религиозные мероприятия, но с ограниченным количеством участников. Также проверят готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.

В ОГА подчеркнули, что если заболеваемость будет дальше идти на спад, то в рамках следующего этапа ослабления карантинных ограничений могут быть открыты детские садики.

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Однако чиновники предупредили, что ограничения могут снова ужесточить, если ситуация ухудшится.

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Между тем, в связи с ростом заболеваемости во Львове решили запретить работу ночных развлекательных заведений. В больницах города почти закончились места для пациентов с коронавирусом. Заполненность медучреждений составляет 95%.

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