Львовская область сэкономила более 850 миллионов благодаря системе "Prozorro"

Сегодня, 12:59

В тройке лидеров также – Киевская и Днепропетровская области

Сэкономлено 865 млн. гривен. Фото: ЛОГА
Сэкономлено 865 млн. гривен. Фото: ЛОГА

За последние семь месяцев Львовская область сэкономила 865 млн. гривен благодаря внедрению системы электронных закупок "Prozorro". Таким образом,  область вошла в тройку лидеров среди регионов Украины. Высокие показатели также демонстрируют Киевская и Днепропетровская области. Об этом сообщается на сайте ЛОГА.

"Экономии удалось достичь благодаря ряду управленческих решений, среди которых – проведение допороговых закупок в системе "Prozorro" на товары и услуги более 10 тыс. гривен и внедрение системы мониторинга допороговых закупок", – сказано в сообщении.

По количеству участников на одну закупку лидируют Каменка-Бугская, Жовкивская и Золочевская РГА, среди городов областного значения – Червоноград, Трускавец, Дрогобыч.

В целом благодаря системе электронных закупок "Prozorro" начиная с 2016 года на Львовщине сэкономили 2,9 млрд гривень.

Напомним, на днях исполнилось три года со дня презентации системы электронных госзакупок ProZorro. За это время она сэкономила стране почти 40 млрд грн, в ней работают около 31 тыс. госзаказчиков и более 152 тыс. компаний. При этом некоторые находят лазейки, чтобы обойти систему. "Сегодня" с аналитиками компании Youcontrol узнала, какие схемы используются и как с ними бороться.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко заявил, что обновленный Закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты сделают работу системы публичных закупок ProZorro эффективной и закроют для коррупционеров способы обойти ее.
закон, услуги, товары, Prozorro

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Источник:

"Сегодня"

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