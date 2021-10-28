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Львовская область войдет в красную зону: список ограничений

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
28 октября, 13:40
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Это произойдет уже 30 октября. Новые правила не коснутся вакцинированных от коронавируса
Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Львовская область с 30 октября переходит в красную зону карантина. Таким образом, будет действовать множество ограничений.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

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Что запрещается?

Запрещается прием посетителей:

  • сферы общественного питания (барами, ресторанами, кафе, и т. д), помимо деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки и заказов навынос и заведений общественного питания в аэропортах;
  • в торгово-развлекательных центрах;
  • в других заведениях развлекательной деятельности;
  • субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (за исключением аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и т. д.);

Также запрещается:

  • проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений;
  • работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, других) мероприятий;
  • деятельность рынков, кроме продовольственных;
  • посещение учебных заведений учащимися, кроме дошкольного образования и 1-4-х классов;
  • посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт, который обеспечивает сообщение между регионами;
  • проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;
  • работа подвесных канатных дорог;
  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (гостиниц, хостелов и т д.).

Кого ограничения не коснутся?

Ограничения не действуют, если есть наличие:

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  • отрицательного результата COVID-теста, проведенного не более чем за 72 часа (кроме лиц до 18 лет);
  • документа, подтверждающего проведение полного курса вакцинации (COVID-сертификата);
  • справки, свидетельствующей о выздоровлении от COVID-19.

В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

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Красная зона

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Одесская
  • Сумская
  • Херсонская
  • Ровенская
  • Николаевская

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Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 217 383
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 576 175
Всего введенных доз 16 793 558
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