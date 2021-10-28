Львовская область войдет в красную зону: список ограничений

Львовская область с 30 октября переходит в красную зону карантина. Таким образом, будет действовать множество ограничений.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
Что запрещается?
Запрещается прием посетителей:
- сферы общественного питания (барами, ресторанами, кафе, и т. д), помимо деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки и заказов навынос и заведений общественного питания в аэропортах;
- в торгово-развлекательных центрах;
- в других заведениях развлекательной деятельности;
- субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (за исключением аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и т. д.);
Также запрещается:
- проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений;
- работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, других) мероприятий;
- деятельность рынков, кроме продовольственных;
- посещение учебных заведений учащимися, кроме дошкольного образования и 1-4-х классов;
- посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт, который обеспечивает сообщение между регионами;
- проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;
- работа подвесных канатных дорог;
- деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (гостиниц, хостелов и т д.).
Кого ограничения не коснутся?
Ограничения не действуют, если есть наличие:
- отрицательного результата COVID-теста, проведенного не более чем за 72 часа (кроме лиц до 18 лет);
- документа, подтверждающего проведение полного курса вакцинации (COVID-сертификата);
- справки, свидетельствующей о выздоровлении от COVID-19.
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).
Красная зона
В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Одесская
- Сумская
- Херсонская
- Ровенская
- Николаевская