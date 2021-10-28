Львовская область войдет в красную зону: список ограничений

Это произойдет уже 30 октября. Новые правила не коснутся вакцинированных от коронавируса

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Львовская область с 30 октября переходит в красную зону карантина. Таким образом, будет действовать множество ограничений.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

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Что запрещается?

Запрещается прием посетителей:

сферы общественного питания (барами, ресторанами, кафе, и т. д), помимо деятельности по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки и заказов навынос и заведений общественного питания в аэропортах;

в торгово-развлекательных центрах;

в других заведениях развлекательной деятельности;

субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (за исключением аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и т. д.);

Также запрещается:

проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, других) мероприятий;

деятельность рынков, кроме продовольственных;

посещение учебных заведений учащимися, кроме дошкольного образования и 1-4-х классов;

посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт, который обеспечивает сообщение между регионами;

проведение государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации;

работа подвесных канатных дорог;

деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (гостиниц, хостелов и т д.).

Кого ограничения не коснутся?

Ограничения не действуют, если есть наличие:

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отрицательного результата COVID-теста, проведенного не более чем за 72 часа (кроме лиц до 18 лет);

документа, подтверждающего проведение полного курса вакцинации (COVID-сертификата);

справки, свидетельствующей о выздоровлении от COVID-19.

В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

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Красная зона

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

Ровенская

Николаевская

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