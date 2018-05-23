Львовская школьница получила престижные награды на конкурсе в США

Сегодня, 17:32

Среди членов жюри Конкурса было более 135 ученых  и шесть  нобелевских лауреатов


Соломия и ее награды. Фото: соцсети, пресс-служба мэрии Львова

Соломия и ее награды. Фото: соцсети, пресс-служба мэрии Львова

Соломия и ее награды. Фото: соцсети, пресс-служба мэрии Львова

Соломия и ее награды. Фото: соцсети, пресс-служба мэрии Львова

Выпускница львовской "Школа I степени – гимназия" Соломия Леньо получила две награды на одном из самых престижных международных конкурсов для подростков-изобретателей Intel ISEF в Питтсбурге (США).

Такая победа досталась школьнице благодаря собственному проекту "Нейросетевая система обнаружения и исследования патологий сердца". Всего Украину представляли на этом конкурсе шесть школьников-изобретателей. Об этом сообщают в пресс-службе  ЛГС.

"Это модель искусственного интеллекта, которая анализирует электрокардиограмму, и на основе этого анализа ставит пациенту диагноз при заболевании. Таким образом, программа облегчает работу медиков, потому что они получают готовый анализ, и им остается проверить его. Эта разработка будет полезна для стран, где медицина находится на очень низком уровне", – рассказала Соломия Лене.

Ученица также получила две награды в категории Translational Medical Science от Украинской малой академии наук под эгидой ЮНЕСКО и от короля Саудовской Аравии Абдулазиза аль Сауда и его фонда Mawhiba's.

Среди членов жюри Конкурса было более 135 ученых и шесть нобелевских лауреатов, от которых Соломия получила ценные советы по совершенствованию своего изобретения.

В дальнейшем она планирует перевести свою разработку в мобильное приложение, с помощью которого пациент или врач в экстремальных условиях смогут  получать быстрый анализ электрокардиограммы.

Ранее мы писали, что трое украинских одиннадцатиклассников победили в 38 конкурсе научно-технических разработок Beijing Youth Science Creation Competition, который ежегодно проходит в Китае в Университете академии наук. 

А львовская школьница София Петришин, ученица 11 класса школы-лицея "Орияна", благодаря своему изобретению получила возможность участвовать в Международном конкурсе научных и художественных проектов GENIUS Olympiad 2018.

 
медицина, школа, гимназия, ученица

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Источник:

"Сегодня"

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