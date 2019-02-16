Львовские копы задержали контрабандиста, поставлявшего наркотики из Европы: опубликованы фото и видео
Во Львовской области разоблачили поставщика наркотиков из Евросоюза
Во Львовской области задержали 38-летнего мужчину, который наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы.
Операцию проводили сотрудники Департамента противодействия наркопреступности совместно со Следственным управлением полиции, сообщили в пресс-службе областного Национальной полиции.
Как выяснилось, фигурант под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок, наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы.
Оттуда он поставлял дорогие наркотики и психотропы, среди которых героин, кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовской области.
"Проводя крупные наркосделки, злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовской области и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий у наркодилера изъяли 330 грамм героина, 250 граммов кокаина и 100 граммов "экстази", предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет более двух миллионов гривен.
Кроме наркотиков и психотропов у фигуранта также было изъято два карабина, пистолет и патроны к ним.
В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" в особо крупных размерах, которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.
Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.
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