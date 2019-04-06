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Львовские копы задержали латыша, который находился в международном розыске

Сегодня, 14:45

Иностранца подозревают в серии краж

Фото: Нацполиция
Львовские копы задержали латыша, который находился в международном розыске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg Запад Иностранца подозревают в серии краж

Во Львовской области полицейские задержали гражданина Латвии, который больше года находился в международном розыске по подозрению в совершении серии краж.

Как сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, 5 апреля 41-летнего латыша задержали 5 апреля в ходе проведения операции "Мигрант".

В Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске за убийства пяти человек. 33-летнего мужчину подозревают в том, что он, находясь в составе преступной группы, совершил несколько убийств, а также занимался хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее в Винницкой области полиция объявила план "Сирена" и начала розыск двоих преступников, которые совершили ограбление, а потом застрелили мужчину, который пытался их остановить.

Также мы писали о двойном убийстве, которое произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

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Тег полиция, розыск, международный розыск, Львовска область

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