Львовские копы задержали латыша, который находился в международном розыске
Иностранца подозревают в серии краж
Во Львовской области полицейские задержали гражданина Латвии, который больше года находился в международном розыске по подозрению в совершении серии краж.
Как сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, 5 апреля 41-летнего латыша задержали 5 апреля в ходе проведения операции "Мигрант".
В Харьковской области сотрудники полиции задержали гражданина России, который находился в международном розыске за убийства пяти человек. 33-летнего мужчину подозревают в том, что он, находясь в составе преступной группы, совершил несколько убийств, а также занимался хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ранее в Винницкой области полиция объявила план "Сирена" и начала розыск двоих преступников, которые совершили ограбление, а потом застрелили мужчину, который пытался их остановить.
Также мы писали о двойном убийстве, которое произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
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