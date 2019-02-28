Львовские пограничники обнаружили два тайника с контрабандой

Пограничники пресекли незаконный вывоз сигарет в Польшу

Львовские пограничники обнаружили два тайника с контрабандой 2019-02-28T17:58:28+02:00 Запад Пограничники пресекли незаконный вывоз сигарет в Польшу

Во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Как мы писали ранее, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали двух аквалангистов, которые намеревались через речку Тису переправить около 3 тыс. пачек сигарет.

Также сообщалось, в Закарпатской области "поймали" дельтаплан с контрабандными сигаретами.Рядом с дельтапланом были обнаружены 12 ящиков сигарет, легковой автомобиль венгерской регистрации и задержаны трое мужчин.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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