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Львовские пограничники обнаружили два тайника с контрабандой

Сегодня, 17:58

Пограничники пресекли незаконный вывоз сигарет в Польшу

Львовские пограничники обнаружили два тайника с контрабандой Запад Пограничники пресекли незаконный вывоз сигарет в Польшу

Во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.

Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.

Как мы писали ранее,  пограничники Мукачевского отряда в Закарпатской области задержали двух аквалангистов,  которые намеревались  через речку Тису  переправить около 3 тыс. пачек сигарет.

Также сообщалось, в Закарпатской области "поймали" дельтаплан с контрабандными сигаретами.Рядом с дельтапланом были обнаружены 12 ящиков сигарет, легковой автомобиль венгерской регистрации и задержаны трое мужчин.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

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Тег сигареты, Краковец, контрабанда, львовская область, пограничник, контрабандисты

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Сегодня

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