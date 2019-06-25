Львовские школьники-рекордсмены ВНО получат денежные премии

Те, кто заработал 200 баллов, будут отмечены вознаграждением в размере пяти тысяч гривен

Во Львове в этом году высокие баллы во время внешнего независимого оценивания набрал 31 школьник и все они будут вознаграждены денежными премиями.

Так, 13 учеников получили по 200 баллов по математике, пятеро – по английскому и украинскому языках, трое – по истории и химии, двое – по физике, и один – по биологии. Отметим, что один из них получил по 200 баллов по двум предметам: математике и физике.

"В рамках реализации программы поддержки одаренной молодежи, те абитуриенты, которые получили 200 баллов, смогут получить 5 тыс. гривен. Кто набирает 400 баллов – может получить 10 тыс. гривен. А получившие 600 баллов по трем предметам соответственно "заработают" по 20 тыс. гривен", – рассказала начальник управления образования ЛГС Зоряна Довганык.

Добавим, что в 2017 году таких учащихся, получивших 200 и 400 баллов, тоже было 31, а в 2018 году – 17 учеников.

Напомним, в пятницу, 14 июня, на информационных страницах участников были размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике.

Дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО, состоится в период с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.

Как сообщалось, оккупанты не пропустили на ВНО по украинскому языку более 70 школьников с Донбасса. Абитуриенты не смогли пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку.

Кроме того, в этом году на тесты зарегистрировалось рекордное количество желающих.

Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе, составляет 53 613 человек. Это 16% от общего количества участников тестирования. Соответствующее решение комиссии было принято на заседании, которое состоялось в Министерстве образования и науки.

Порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла.

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