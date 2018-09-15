Львовским школам продают дневники с включенным страховым полисом

В управлении образования не видят ничего противозаконного в таких действиях

Ученический дневник со страхованием жизни в 200 гривен за травму и 1 тысячу за смерть ребенка продали во львовской школе матери одного из первоклассников.

Родительница попыталась найти и ознакомиться со страховым договором, но ее старания оказались тщетными.

За дневник мама первоклассника – Анастасия Винокурова заплатила 25 гривен, из них 7,24 гривен – за страховой полис. Обманутой женщина почувствовала себя, когда пыталась проверить условия страхования.

"Страховая отказалась предоставить договор. Человек, который страхует наших детей и продает эти полисы, тоже отказался", – рассказала Винокурова.

Позже глава правления страховой компании Александр Войтко сообщил в соцсети, что уже несколько лет фирма помогает школам воплощать идею единого дневника.

"За последние пять лет по поводу наступления страховых случаев по договорам страхования львовских школьников в страховую компанию обратилось более 100 человек, и по всем обращениям были уплачены страховые возмещения без отказов", – написал он.

Позже выяснилось, что сумма возмещения не превышает 200 гривен, если при наступлении страхового случая ребенок выжил. И тысячи – если нет.

"Договор является пролонгированным, на сегодняшний день – после того как школы передадут списки с согласием родителей на страхование, ребенок будет считаться застрахованным. Подписи для этого не нужны, поскольку договор коллективный", – утверждает автор идеи одинаковых для всех детей дневников Александр Егоров.

В одной из школ, которая закупает такие учебные принадлежности, настаивают на отсутствии какого-либо обмана.

"Мы не имеем с этого ни копейки, поверьте мне. Мы в первую очередь предусматривали, что это дневник, а страховка это своеобразный бонус", – считает директор школы№ 55 Игорь Галушко.

Ничего противозаконного в закупке таких дневников не видят и в управлении образования.

Ранее мы писали, что новая украинская школа начала работу на практике. Младшая школа вошла в реформу 1 сентября.

Также сообщалось, что Министерство образования завершило выпуск базовых учебников для первоклассников и передало их для распространения по областям.