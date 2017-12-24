Львовский программист собрал компанию для экспедиции в Арктику

Ради мечты о марафоне по Северному полюсу программист Валерий сутки бегал по городскому парку

Львовского программиста, который сутки бежал по парку, чтобы удивить жюри и попасть в полярную экспедицию – в нее так и не взяли. Но в Арктику парень – все равно поедет! А с ним – еще целая компания.

Ради мечты о марафоне по Северному полюсу программист Валерий сутки бегал по городскому парку. Пытался впечатлить жюри, которое отбирало участников на всемирно известный забег по Арктике. Компанию мечтателю составляли львовяне. 180 километров почти без остановок. Десятки горожан бегали вместе с ним.

Во всемирную полярную экспедицию украинца не взяли. Валерий уверяет, не расстроился. Тем более, что его поступок не прошел незамеченным. Десять парней из разных городов страны решили организовать собственную экспедицию в Арктику.

Покорять Северный полюс планируют на лыжах. В поход собираются в феврале. На две недели. Все расходы на поездку разделят между собой.

Ранее мы писали, что во Львове программист устроил мега-марафон.

Ранее ученые заявили, что за 100 тысяч лет Арктика может полностью освободиться ото льда.

Также мы писали о том, что Россия впервые показала свою военную арктическую базу. Фото было опубликовано Министерством обороны РФ, которое показало военную базу "Арктический трилистник", построенную на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Сообщается, что военная арктическая база состоит из многих сооружений. Жилой комплекс имеет четыре этажа: в нем есть комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок. В "трилистнике" могут проживать до 150 военнослужащих в течение полутора года.