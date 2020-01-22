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Львовскую область охватили сильные пожары: что происходит

22 января, 11:44

Спасатели просят соблюдать меры пожарной безопасности

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Во Львовской области бушевали сильные пожары – вспыхнула сухая трава. Пламя уже потушили спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Только за прошлые сутки, 21 января, пожарные ликвидировали 11 пожаров. Горения сухой травы были зафиксированы в Дрогобычском, Бродовском, Жовковском, Пустомытовском, Радеховском, Сколевском районах, Червонограде и Бориславе. Самые крупные пожары вспыхнули в:

  • селе Сытыхов Жовковского района. Тут пылали 2000 квадратных метров сухой травы. Потушили пламя спасатели спустя три часа, в 21:59;
  • селе Нижняя Белка Пустомытовского района. Тут тоже загорелся сухостой на площади 2000 "квадратов" и мусор на площади 15 квадратных метров. О пожаре спасателям сообщили в 22:57, а потушили его только ночью 22 января – в 1:38.

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"Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области обращается к жителям с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности", – отметили в ГСЧС.

Напомним, недавно под Киевом произошел крупный пожар на лугу, недалеко от поселка Демидов. Пламя охватило площадь в четыре гектара.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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