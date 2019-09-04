Львовяне на коленях простились с погибшим молодым бойцом

21-летний Богдан Ховалко служил в 24-ОМБр им. короля Даниила

Во Львове сегодня, 4 сентября, прощались с воином Богданом Ховалко, погибшего в зоне Операции объединенных сил. Об этом сообщают в ЛОГА.

Проводить в последний путь бойца пришли представители власти, родные, друзья и жители Львова. 21-летний Богдан Ховалко был бойцом 24-отдельной механизированной бригады им. короля Даниила. Родился в селе Ланы. В родном Пустомытовском районе погибшего 4-5 сентября 2019 объявили Днем траура.

Ранее сообщалось, что вследствие вражеского обстрела наших позиций в районе Марьинки, умер воин 24-й ОМБр имени короля Даниила – сержант Грицаюк Александр Владимирович.

Также сообщалось, что в городской больнице Курахово, что в Марьинском районе Донецкой области от полученных ранений скончался воин Королевской бригады – старший солдат Лобода Эдуард Витальевич.

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