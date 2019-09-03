Львовянин угрожал расстрелять более десяти человек: видео

У стрелка изъяли пистолет в полной боевой готовности, глушитель, патроны и раскладной нож

Во Львове пьяный мужчина собирался устроить массовую "бойню". Как оказалось, 2 сентября около 23:00 на улице Вороного местные жители заметили нетрезвого человека, вооруженный пистолетом с глушителем. На вызов отправились экипаж роты ТОР и патрульные.

"Держа связь с заявителем, полицейские установили, что он зашел в клуб на улице Чайковского. Параллельно поступил вызов, что на той же улице неизвестный угрожает убийством мужчине, его жене и ребенку. Бойцы ТОР, войдя в это заведение, немедленно повалили хулигана на землю, разоружили и одели наручники. Нарушитель даже не успел оказать сопротивление", – сообщают в патрульной полиции Львовской области.

Задержанным оказался 40-летний львовянин. Пистолет был в боевой готовности, патрон калибра 9 мм – в патроннике. С места происшествия изъяли пистолет, похожий на "ПМ" со спиленными маркировками и присоединенным глушителем, 2 магазина по 8 патронов калибра 9 мм, раскладной нож.

Как выяснилось, этот человек угрожал еще десяти людям, и все они написали заявления. Задержанного поместили в изолятор временного содержания в городе Пустомыты. Мужчине грозит ответственность по ч.4 ст.296 УК (лишение свободы на срок от трех до семи лет).

Ранее во Львове неизвестный парень открыл стрельбу в маршрутке, которая двигалась по ул. Владимира Великого. Злоумышленником оказался 19-летний львовянин.

Напомним, недавно во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

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