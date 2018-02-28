Львовянин спас дикую сову: она лежала на дороге после столкновения с автомобилем

По всей вероятности, у совы контузия, но она ведет себя очень спокойно и позволяет себя гладить

Во Львове, в районе улицы Варшавской, на дороге возле автозаправки нашли раненую сову. По всей вероятности, птицу сбила машина.

"Сова жива. Мужчина, обнаруживший птицу, забрал ее к себе домой на ночь", – пишет на своей странице в Facebook депутат ЛГС Игорь Зинкевич.

Утром птицу отвезли в натуралистический центр, что на улице Кубанской. Там за совой будут ухаживать специалисты. Видимых травм у совы нет, но возможна контузия после сильного удара.

По словам депутата, сейчас главное, чтобы сова самостоятельно начала принимать пищу и отошла от шока.

"Птица дикая, не домашняя, а в целом – добрая, спокойная и давала себя гладить", – добавляет Зинкевич.

Напомним, ранее в Ирпене пьяные люди открыли стрельбу из воздушного ружья по сове, у которой было двое птенцов. Птица от ранений погибла. Такая же судьба ожидала и совят, однако их спасло вмешательство неравнодушной дамы.

Также известно, что с первым льдом у спасателей и волонтеров значительно увеличилось и количество вызовов о помощи замерзающим на озерах лебедям.

Ранее мы писали о том, как принимают спасенных лебедей в Межигорье.