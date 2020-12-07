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Люба и ее козы: жительница Тернопольской области стала звездой интернета

7 декабря, 14:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Женщина показала на всю страну собственных козочек и стала знаменитостью

В Тернопольской области жительница села Старый Алексинец стала блогером. На своем Youtube-канале женщина выкладывает видео, где рассказывает об обычном сельском быте, секретах кулинарии и уходе за козами.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", видеоблогер Любовь Кобылянская сейчас содержит 13 коз. Снимать и публиковать видео в сеть женщине посоветовали дети, теперь с телефоном она не расстается.

Сейчас Любовь не ограничивает свои влоги только козами, но и делится секретами селян. Например, как консервировать яйца, сметану и сыр, чтобы те хранились несколько лет.

Женщина признается – успех блога хочет посвятить возрождению своего села. Любовь верит, что здесь может получится центр зеленого туризма. Поэтому прежде всего своим блогом хочет привлечь внимание к состоянию сельских дорог.

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"Если ты в себя веришь, ты всего, добьешься", – говорит женщина.

Видео: Сегодня
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Ранее мы сообщали, что козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком.

Также напомним, коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео.

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село козы тернопольская область блогер уход за домашними животными
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