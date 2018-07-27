Любил, убил и закопал: ровенская полиция расследует жестокое преступление

Сегодня, 07:14

Подозреваемому  грозит  лишение свободы сроком от семи до 15 лет

Возле этого сарая нашли тело женщины. Фото: Нацполиция
Возле этого сарая нашли тело женщины. Фото: Нацполиция

На днях в полицию обратился глава села Будераж Здолбуновского района об исчезновении 46-летней местной жительницы. По подозрению в совершении умышленного убийства задержали уроженца Черновицкой области.

"Тревогу забили жители села Будераж, которые последние несколько дней не видели свою односельчанку. Придя к ее дому, сожитель заверил, что она поехала в другое село к знакомой. Однако за хлевом односельчане заметили свежевскопанную землю. Сначала мужчина утверждал, что там закопан мусор, а потом признался в убийстве", – сообщают в полиции.

Как выяснилось, 46-летняя женщина с марта этого года проживала вместе со своим 37-летним сожителем родом из Буковины.

По предварительным данными, 20 июля около десяти вечера мужчина вернулся домой навеселе. Между ними возникла ссора, в ходе которой сожитель нанес погибшей несколько ударов руками и ушел из дома. Вернувшись, обнаружил ее мертвой  и закопал за хлевом.

Мужчину задержали, а тело погибшей женщины отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти. Виновнику убийства  грозит лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

Ранее в Волынской области мужчина из ревности деревянным черенком от лопаты избил жену. На следующий день женщина умерла в больнице от травм.

А в Ровно на территории одного из дачных участков откопали мужские останки. Как оказалось, одна из местных жительниц 15 лет назад убила и расчленила тело своего мужа, который постоянно над ней издевался. Родственникам и соседям "мстительница" сказала, что муж уехал в Португалию на заработки.
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Источник:

"Сегодня"

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