Любил, убил и закопал: ровенская полиция расследует жестокое преступление

На днях в полицию обратился глава села Будераж Здолбуновского района об исчезновении 46-летней местной жительницы. По подозрению в совершении умышленного убийства задержали уроженца Черновицкой области.

"Тревогу забили жители села Будераж, которые последние несколько дней не видели свою односельчанку. Придя к ее дому, сожитель заверил, что она поехала в другое село к знакомой. Однако за хлевом односельчане заметили свежевскопанную землю. Сначала мужчина утверждал, что там закопан мусор, а потом признался в убийстве", – сообщают в полиции.

Как выяснилось, 46-летняя женщина с марта этого года проживала вместе со своим 37-летним сожителем родом из Буковины.

По предварительным данными, 20 июля около десяти вечера мужчина вернулся домой навеселе. Между ними возникла ссора, в ходе которой сожитель нанес погибшей несколько ударов руками и ушел из дома. Вернувшись, обнаружил ее мертвой и закопал за хлевом.

Мужчину задержали, а тело погибшей женщины отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти. Виновнику убийства грозит лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

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