Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видео

На украинское Прикарпатье, жители которого продолжают отходить от сильного наводнения, которое случилось в прошлом месяце, снова обрушилась непогода.
Как сообщает местный портал "Репортер", в популярном у украинцев курортном городе Яремче выпал мощный дождь с градом, который побил урожай.
Местные жители удивились и не обрадовались такому сюрпризу от природы, но щедро делились в соцсетях снимками погодной выходки.
Вдобавок к этому 25 июля в Ивано-Франковске и области объявили штормовое предупреждение – ожидаются грозы, местами град, а также усиление ветра до 15-20 м/с со шквалами.
Из-за значительных осадков в реках области ожидается подъем уровня воды – на 0,3-1,0 м, что несет за собой угрозу новых паводков. На этом фоне может сформироваться значительный местный и склонный сток, а в горных районах могут сойти оползни.
Напомним, что на выходных синоптики прогнозируют на всей западной Украине сильные дожди с грозами и незначительным похолоданием в дальнейшем. В остальной части страны будет держаться сухая жаркая погода.
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