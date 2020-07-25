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Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видео

25 июля, 08:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

На Прикарпатье снова обрушилась непогода

На украинское Прикарпатье, жители которого продолжают отходить от сильного наводнения, которое случилось в прошлом месяце, снова обрушилась непогода.

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Как сообщает местный портал "Репортер", в популярном у украинцев курортном городе Яремче выпал мощный дождь с градом, который побил урожай.

Местные жители удивились и не обрадовались такому сюрпризу от природы, но щедро делились в соцсетях снимками погодной выходки.

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Вдобавок к этому 25 июля в Ивано-Франковске и области объявили штормовое предупреждение – ожидаются грозы, местами град, а также усиление ветра до 15-20 м/с со шквалами.

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Из-за значительных осадков в реках области ожидается подъем уровня воды – на 0,3-1,0 м, что несет за собой угрозу новых паводков. На этом фоне может сформироваться значительный местный и склонный сток, а в горных районах могут сойти оползни.

Напомним, что на выходных синоптики прогнозируют на всей западной Украине сильные дожди с грозами и незначительным похолоданием в дальнейшем. В остальной части страны будет держаться сухая жаркая погода.

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непогода Ивано-Франковская область град Яремче

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