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Люблю карикатуры: львовский депутат, который рисовал Путина во время заседания, продает свое творение

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
5 ноября, 18:11
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Депутат признался, что любить рисовать карикатуры
Депутат дорисовал "ПТН ПНХ" и серп с молотом / Коллаж "Сегодня"
Депутат дорисовал "ПТН ПНХ" и серп с молотом / Коллаж "Сегодня"

Львовский депутат городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив, который рисовал портрет президента РоссииВладимира Путина во время заседания в сессионном зале, оправдался после поимки.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

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Подробности

Народный избранник дорисовал "ПТН ПНХ" и серп с молотом. После это он заявил, что это карикатура. Рисунок Юрий Грынив выставил на аукцион, а вырученные деньги обещал дать волонтерам, но стартовую цену назвал лишь 1 гривну.

"Люблю рисовать карикатуры, мои друзья это хорошо знают. Вчерашнюю я хотел бы выставить на аукцион, поскольку оказалось большое количество знакомых, захотевших ее приобрести. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена – 1 гривна", – написал депутат.

В комментариях под фото цена карикатуры стала больше. Люди предлагают от 100 гривен до 1 500.

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Комментарии под постом Юрия Грынива
Комментарии под постом Юрия Грынива

Что случилось

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания в сессионном зале.

На телефоне он открыл картинку с портретом Путина, а сверху положил листок. Там он срисовывал контуры лица. Потом рисунок Юрий Грынив дорисовал самостоятельно.

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