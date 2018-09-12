Люблю тебя, маршрутка: соцсети развеселил гимн львовским автобусам в исполнении итальянца

Недавно в Facebook появилось видео итальянца Альфонсо Оливера, который переехал жить в Украине, где он исполняет песню, посвященную маршрутке.

Суть творения в том, что молодой пассажир общественного транспорта пытается довезти во львовском автобусе букет ромашек для любимой девушки, но в конечном итоге цветы успевают быстро увянуть, а девушка закрывает перед ном кавалера дверь.

В то же время видео ролик успел понравится пользователям Facebook, которые оставили много комментариев. Одни восхищаются творчеством молодого италянца, остальные понимают, что ирония – это далеко не любовь.

Хотя многим украинцам тоже наверное известно, что в Италии дела с маршрутками, тоже, видать, обстоят не лучше.

Напомним, недавно мы писали, что Львов может стать первым городом Украины, в котором не будет маршруток: петицию об их замене новыми автобусами уже поддержали депутаты.

Ранее сообщалось, что скоро украинских пассажиров ожидает настоящая автобусная революция – правительство приняло изменения в постановление Кабмина о регулярных пассажирских перевозках. Теперь помимо комфорта и безопасности все автобусы будут подстроены под потребности людей с инвалидностью и станут более экологичными.