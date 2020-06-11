"Люди должны знать правду": Садовой рассказал о ситуации с коронавирусом во Львове

В городе зафиксировали новый антирекорд по числу зараженных

Во Львовской области начали массово тестировать людей на коронавирус и первые результате оказались неутешительными. Только за последние сутки в регионе обнаружили 125 новых зараженных.

Новый антирекорд прокомментировал мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, в процентном соотношении динамика остается стабильной – около 20% положительных результатов каждый день.

"Количественно надо понимать – больше тестов – больше больных. Массовое тестирование людей – это стратегия, которую мы выбрали в самом начале карантина и не будем от нее отказываться. Люди должны знать правду, какая она есть", – написал он в своем Facebook.

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Мэр добавил, что сейчас во Львове, кроме ПЦР-тестов, проводят ИФА-тестирования. Этим в город занимаются 5 городских и 5 частных лабораторий.

"Таким образом можем определять людей, которые уже переболели коронавирус и имеют антитела", – подытожил Садовой.

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Напомним, недавно во Львове от коронавируса умерла врач.

Как в Украине проходит тестирование на антитела к коронавирусу – смотрите в сюжете:

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