Люди прыгали из окон: на Закарпатье река вышла с берегов и затопила село (фото)

На западе Украины продолжает бушевать непогода. В селе Сусково на Закарпатье река Латорица вышла из берегов. Стихия повредила мосты и затопила часть дворов. Кроме того, вода принесла с собой кучи мусора и грязи.

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Как сообщает Mukachevo.net, больше всего в селе пострадала улица возле стадиона, хотя подтопления были по всему населенному пункту. По словам местной жительницы Марины Скунзяк, уровень воды поднялся настолько, что они не могли выйти из дома и им пришлось выпрыгивать в окно.

Напомним, в результате обильных ливней, которые прошли в западных областях Украины, вода в горных реках поднялась до критического уровня, что привело к гибели людей и масштабным разрушениям: были прорваны дамбы, смыты мосты, размыты дороги и подтоплены населенные пункты.

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В связи с ситуацией президент Украины Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

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