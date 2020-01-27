Лыжный патруль появился в Закарпатье: как будут работать

Лыжный патруль заработал в Закарпатье. Теперь на выходных за порядком на курортах будут следить полицейские на лыжах.

Илья Мунеров в патрульной полиции уже пятый год. На лыжах с детства, овладел уже и сноубордом. Поэтому следит за порядком на этом горнолыжном курорте.

"Как на самих горках, так и внизу. Есть большое количество людей. Для того, чтобы не было драк каких либо любых общественных нарушений", – говорит старшина роты тактико-оперативного реагирования Илья.

На выходных здесь отдыхает не менее тысячи туристов. На курорте есть и инструкторы, и медпункт. Отныне помогают и полицейские.

Эрнест Завадский, PR-менеджер горнолыжного комплекса:

"Это проект на партнерских началах, под эгидой "Познай патрульную полицию" и "Уикенд с партульной полицией". Во время большого скопления людей, в течение сезона, это конечно выходные, будет от пяти до семи человек, возможно иногда 10".

Гора Красия – одна из немногих в Закарпатье, где этой зимой есть снег. Поэтому и туристов много. Вот с этой точки, где мы сейчас находимся, длина спуска составляет полтора километра. Самые смелые отдыхающие поднимаются еще выше. На этом курорте самая длинная лыжная трасса в Украине – три с половиной километра. Снег лежит везде. Туристам здесь нравится.

"В Красии отдыхаем уже вторую зиму подряд. В этом году конечно очень крутой снег. Я люблю кататься на лыжах. И последние три дня – море удовольствия получаю от качества снега", – говорит Виктор турист из Херсона.

"Три года уже приезжаю кататься в Украине – на Красию, Буковель, вообще в Карпаты. Именно сюда мне ехать ближе на выходные. Здесь хорошо и не дорого. Вдвое дешевле, чем в Чехии и Словакии", – отмечает Роман, турист из Чехии.

Лыжный патруль будет работать до конца сезона. Инициаторы социального проекта надеются, что вскоре он станет обязательным на всех крупных базах отдыха.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что лыжники заполонили Карпаты и считали, во сколько обойдется отдых. Туристов в такие городки как Славское, например, привлекают природа, местный колорит и лыжные трассы. Здесь есть спуски как для начинающих, так и для опытных лыжников.

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