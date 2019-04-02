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Махинации в тернопольской автошколе: одна девушка погибла, другая – в инвалидной коляске

Сегодня, 15:40

19-летняя девушка проходила "заочное" обучение, чтобы получить водительские права

Фото: Нацполиция
Махинации в тернопольской автошколе: одна девушка погибла, другая – в инвалидной коляске //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/355/ae3/5ca355ae322f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/355/ae3/5ca355ae322f8.jpg Запад 19-летняя девушка проходила «заочное» обучение, чтобы получить водительские права

В Тернопольской области полицейские раскрыли схему фальсификации документов в одной из автошкол райцентра Борщев. Как оказалось, одна из учениц частного учебного заведения, где готовили будущих водителей, совершила смертельное ДТП, а сама пересела в инвалидную коляску.

"Год назад  на въезде в с. Плебановка Теребовлянского района автомобиль Chevrolet, за рулем которого находилась19-летняя жительница Борщевского района, слетел с дороги и врезается в дерево. Травмированных оказалось трое: водитель, его подруга, которой принадлежал автомобиль и ее 17-летняя родственница. Последняя на следующий день  умерла в реанимации", – сообщают в полиции.

В процессе досудебного расследования появились "интересные" детали:  19-летняя девушка в тот день  вместе с друзьями  направлялись в Тернополь, чтобы отпраздновать получение ею водительского удостоверения. Только утром она сдала экзамены в сервисном центре и получила документ.

Впоследствии правоохранители выяснили, что двое работников частного предприятия, занимающегося подготовкой водителей категории "В", сфальсифицировали документы о посещении занятий, обучении на автотренажерах и вождении транспортных средств этой ученицей. Все это время, когда проводилось обучение в автошколе, девушка находилась за границей.

Добавим, что в учебной группе она "заочно" получала теоретические знания и навыки вождения не только пострадавшая в ДТП водитель. Полицейские нашли еще одного "ученика", который получил необходимый пакет документов для того, чтобы стать водителем категории "В", однако он ни разу и не посещал автошколу, потому что тоже в период обучения был за пределами Украины.

В дальнейшем судьбу горе-преподавателей будет решать суд.

В суд направлено и уголовное производство по факту совершения дорожно-транспортного происшествия. 19-летней подозреваемой, которая в результате аварии получила инвалидность, придется нести ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом.

Напомним, недавно в Тернопольской области в результате аварии два человека погибли, еще три пострадали.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинскиегорода-рекордсмены по количеству ДТП.

Также мы писали, что в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.


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Тег авария, ДТП, суд, Тернополь

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Сегодня

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