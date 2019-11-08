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Маленького котенка бросили в вольер с тиграми посетители Луцкого зоопарка: видео

8 ноября, 18:01

Мурлыка так испугался, что забился в угол и не издавал ни звука

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Маленького котенка бросили посетители Луцкого зоопарка в вольер с тиграми. Мурлыку, который забился в угол, увидел охранник. Животное так испугалась, что не издавало ни звука. Это, говорят, ветеринары, и спасло котенку жизни. Ведь тигры отдыхали на солнце – хвостатого гостя просто не заметили. Работники зоопарка спасали кошку через полчаса. Чтобы извлечь малыша, больших кошек пришлось заманивать в клетку.

Людмила Денисенко, директор КП "Луцкий зоопарк":

"Он как раз был в темном углу, где его и не видно было. Но когда его оттуда забрали, увидели что он мокрый, напуганный. Очень прошу, когда вы видите нарушение на территории зоопарка со стороны посетителей, не будьте равнодушными".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что из Луцкого зоопарка украли редкостных попугаев. К преступлению грабители тщательно готовились, знали, где именно содержались ара.

Но в тот же день стало известно, что экзотических попугаев, украденных из зоопарка, нашли. Попугаи получили серьезные повреждения, у них ранены крылья и плечи. Также у них были туго перевязаны лапки.

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Источник: Сегодня

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