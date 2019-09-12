Марихуана с Прикарпатья: как жили рабочие и охранялись растения

В Ивано-Франковской области блокировали деятельность организованной группы, наладившей масштабное выращивание марихуаны и ее химической обработки.

В одном из сел Косовского района местный житель с сообщниками взял в аренду теплично-овощной комбинат. В теплицах площадью 4 гектара злоумышленники высадили элитные сорта каннабиса с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола. Хозяйственные и административные здания приспособили под переработку наркотического сырья. Об этом сообщают в СБУ.

Во время спецоперации задержали одного из организаторов и двух сообщников, а также 20 наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории.

В теплицах на специальном грунте обнаружено почти 100 тыс. наркосодержащих растений и измельченную растительную массу конопли, общим весом более тонны. Стоимость наркотика, изготовленного из этого сырья, на черном рынке составила бы более пятидесяти 50 млн. евро.



Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охраняемой служебными собаками.

Наемные работники и охрана работали в две смены и проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Персонал закрывали на территории, чтобы избежать краж и самовольного выхода во время работы.



Килограмм готового зелья организаторы сбывали за 3,5 тысячи евро. Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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