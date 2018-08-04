Масштабное ДТП на Закарпатье: у грузовика оторвало кабину, пострадали четверо

В Закарпатской области на участке трассы Киев – Чоп столкнулись сразу три автомобиля – Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и грузовик, у которого снесло кабину. В результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"Четверо пострадавших доставлены в больницу, все они получили разной степени тяжести травмы. Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей. По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter", – отмечено в сообщении полиции.

Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства аварии.

Как сообщалось, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и бетоновоза пострадали пятеро человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.



