Масштабное ДТП под Львовом парализовало трассу Киев – Чоп (фото)

Во Львовской области, где ранее перевернулся автобус с туристами, на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП с участием пяти авто. В результате аварии один человек погиб.
Об этом сообщили в патрульной полиции области.
ДТП случилось возле населенного пункта Ярычев. Сейчас на этом участке трассы перекрыто движение – патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев.
В патрульной полиции сайту "Сегодня" уточнили, что предварительная причина аварии – грубое нарушение ПДД.
"Участок трассы, на котором около 9 утра произошло ДТП c участием 5 авто, не считается аварийно опасным. В аварии погиб водитель автомобиля Volkwagen Passat. Предварительной причиной ДТП стало нарушение ПДД одним из участников. Сейчас следователи выясняют, был ли это обгон не по правилам либо что-то другое. Видимость на дороге была нормальной", – сказала спикер полиции Екатерина Рыбий.
Самые частые причины ДТП
- Нарушение правил маневрирования.
- Превышение безопасной скорости.
- Несоблюдение дистанции.
- Нарушение правил проезда перекрестков.
- Управление транспортом в состоянии опьянения.