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Масштабное ДТП под Львовом парализовало трассу Киев – Чоп (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 октября, 11:22
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По предварительной информации копов, авария произошла, потому что один из водителей нарушил правила движения
В ДТП на трассе Киев - Чоп погиб человек
В ДТП на трассе Киев - Чоп погиб человек / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области, где ранее перевернулся автобус с туристами, на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП с участием пяти авто. В результате аварии один человек погиб.

Об этом сообщили в патрульной полиции области.

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ДТП случилось возле населенного пункта Ярычев. Сейчас на этом участке трассы перекрыто движение – патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычев и Новый Ярычев.

Как объехать место ДТП. Скриншот

В патрульной полиции сайту "Сегодня" уточнили, что предварительная причина аварии – грубое нарушение ПДД.

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"Участок трассы, на котором около 9 утра произошло ДТП c участием 5 авто, не считается аварийно опасным. В аварии погиб водитель автомобиля Volkwagen Passat. Предварительной причиной ДТП стало нарушение ПДД одним из участников. Сейчас следователи выясняют, был ли это обгон не по правилам либо что-то другое. Видимость на дороге была нормальной", – сказала спикер полиции Екатерина Рыбий.

Самые частые причины ДТП

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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