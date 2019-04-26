Массовая драка на Закарпатье девяти участникам сообщили о подозрении

Трое из них уже арестованы

Фото: Facebook

На Закарпатье, городе Берегово расследуют обстоятельства массовой драки. Об этом сообщают в прокуратуре Закарпатской области.

"Уже сообщили о подозрении четырем местным жителям о совершении хулиганства, совершенного группой лиц. Другим пяти задержанным – участникам массовой драки, сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением предметов, подготовленных для нанесения телесных повреждений. Также взяли под стражу сроком на 60 суток троих подозреваемых в данном преступлении. Кроме этого, судьей определено им и альтернативную меру пресечения – залог в размере 38 420 грн каждому из подозреваемых", – сказано в сообщении.



Напомним, что в ночь с 20 на 21 апреля 2019 четверо подозреваемых, находясь на территории хутора возле Берегово, грубо нарушая общественный порядок, нанесли двум пострадавшим множественные удары по телу.

Через некоторое время, группа других лиц подошла к частным домам "обидчиков" и, вооружившись разнообразными средствами для нанесения телесных повреждений, спровоцировала новый конфликт.

Сейчас также устанавливается причастность подозреваемых к совершению других преступлений.

Напомним,недавно около 100 ромов устроили драку в районе Берегово Закарпатской области.

Ранее во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.

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