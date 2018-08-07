Массовая драка на Закарпатье: ромы выбирали нового барона

Во время потасовки пострадали восемь человек

На Закарпатье в селе Подвиноградов Виноградовского района сегодня средь бела дня, произошла массовая драка с пострадавшими.

"Сегодня, 7 августа, в полицию поступило сообщение о конфликте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что причиной столкновения стали расхождения во взглядах двух групп лиц. Правоохранители не допустили обострения конфликта и серьезных правонарушений", – сообщают в Нацполици.

В результате происшествия телесные повреждения получили восемь человек, пять из которых обратились за помощью в больницу. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ, то есть хулиганство. Следствие по делу продолжается.

Как сообщает Мukachevo.net выбирали нового барона, в результате чего возник возникла стычка и началась драка.

Напомним, недавно в в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. Полицейские задержали семерых ребят в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к совершению преступления, а также 20-летнего организатора нападения.

В суде уже избрали меру пресечения для семерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь. Все они проведут под стражей 60 суток без права внесения залога. Под арестом почти два месяца проведет 20-летний подозреваемый в организации нападения на лагерь, которому перед тем сообщили о подозрении.

Ранее сообщалось, что в конце апреля на лагерь ромов напали националисты в Киеве. Участники националистической организации С14 в Киеве на Лысой горе прогнали ромов из лагеря, в котором они проживали и сожгли их палатки и вещи.