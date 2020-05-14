Массовая гулянка в Ивано-Франковской области закончилась вспышкой коронавируса

Из Княжелук госпитализировали уже 20 человек с подозрением на коронавирус

В селе Княжелука Долинского района Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавирусной инфекции. Жителей начали массово госпитализировать после организованного застолья. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Руслан Савчук, передает suspilne.media.

"Несмотря на карантин, определенное лицо решило провести празднование, пригласив большое количество гостей. Среди них был потенциальный инфицированный посетитель. Ну и оттуда такая вспышках", – отметил Савчук, добавив, что назвать фамилии не может, учитывая защиту персональных данных.

Работникам эпидслужб удалось установить круг контактных лиц. Оказалось, что, кроме односельчан, на праздновании были и жители других населенных пунктов. Методом ПЦР-диагностики у многих был подтвержден коронавирус. Сейчас они лечатся в Долинской центральной районной больнице.

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"Специалисты Долинской филиала провели дезинфекционные мероприятия. Продолжаем устанавливать причастных для возможного выявления как можно больше людей, которые еще не обратились за медицинской помощью, но могут инфицировать других", – добавил главный санитарный врач Ивано-Франковской области.

По данным местных СМИ, из Княжелук госпитализировали уже 20 человек с подозрением на коронавирус. ПЦР-исследования подтвердили Covid-19 в восьми госпитализированных, в четырех – отрицательный результат.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске от коронавируса умерла 19-летняя девушка, у которой не было сопутствующих заболеваний.

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Также в этом городе COVID-19 унес жизнь известного онкоуролога Игоря Закала.

Тем временем в Кривом Роге разгорелся скандал в местной больнице. Там выписали 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, двое из них умерли. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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